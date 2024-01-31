Промокоды Booking.com в Беларуси

Отзывы покупателей

Много лет уже пользуюсь сервисом Booking, отели бронирую только через него, и еще ни разу он меня не подводил: описание отелей правдивое. Для меня как человека, который постоянно находится в разъездах и поискать жилья, этот сайт – настоящее спасение. Недавно попробовала воспользоваться промокодом, и реально вернули 10%, так что я теперь еще и на рабочих поездках экономить буду. Пусть небольшие деньги, но всё же. Оксана

Оксана 30.03.2019

Приходится много перемещаться, сам бронирую себе места в гостиницах. Наткнулся на этот сервис и здорово облегчил себе жизнь. Как-то даже в критической ситуации это меня выручило. Большой каталог, онлайн-обновление, всё очень быстро работает. Время экономлю очень сильно. За скидки и акции особая благодарность, это приятный бонус для семейного бюджета. Серж

Серж 29.11.2018

Палочка-выручалочка для путешественников. Я оказалась в сложном положении в Китае, и недорогое жилье получилось снять именно с помощью Букинга, другие сервисы там не очень актуальны. Катя

Катя 30.09.2018

Одно из самых удобных приложений на моей памяти. Легко бронировать номера, особенно с VIP-статусом Genius. После бронирования сразу приходит подтверждение из отеля, что очень удобно. Арина

Арина 23.09.2018

Хороший сервис. Пользуюсь сама, пользуются мои родители и почти всегда всё отлично. Несколько раз были не очень приятные ситуации - например, при заблаговременном бронировании на праздничные дни столкнулась с тем, что изменилась цена и меня вынуждали самостоятельно отменить бронирование. Вопрос решался непосредственно через команду сайта, которая 1000 раз извинилась и, в итоге, выбила мне скидку в место размещения, которой можно воспользоваться в любой момент. :) Так что в отношении самого сервиса вряд ли можно сказать плохо, неудобства устраивают обычные нечистоплотные люди. Анастасия

Анастасия 18.01.2018

Отличный сервис, приходилось им пользоваться при поездках в другие города и страны) На сайте всегда большое разнообразие вариантов жилья. При желании снять номер в хорошей гостинице можно очень и очень выгодно) Сколько ни бронировала: отзывы, описания и фотографии всегда соответствовали действительности) Яна

Яна 30.03.2017

Часто путешествую. Всегда пользуюсь этим сайтом для брони отелей. Бывает, что можно забронировать и без предоплаты. Если какие-то изменения случились с твоей бронью, зараннее предупреждают. За пару дней до прибытия - напоминают о бронировании. Часто попадаю на скидки! Удобный поиск на карте нужного отеля. Миша

Миша 13.12.2016

Спасибо этому сервису за то, что никогда не подводил! Выручал в самый последний момент, еще и по супер-цене. Бронировала и в России и за границей - все, что прописано в условиях на букинге, соответствует действительности. А если внимательно читать отзывы, то можно выжать максимум приятностей по минимальной цене:)) Случалось, правда, и пара неприятных ситуаций - все разрешалось безболезненно после первого же письма в службу поддержки. Сервис всем рекомендую, возможно, есть и другие удобные сервисы, но букингу я доверяю уже больше 5 лет! Наталья

Наталья 09.11.2016

Хороший и удобный сервис. Самый удобный, пожалуй, и там собрано максимум отелей и спец предложений. Цены тоже сильно не накручивают. Надежный сайт, лучше чем его "последователи". Кстати, тому, кто уже несколько раз воспользовался бронированием через сайт и успешно съездил) видно намного больше крутых предложений! так пользуйтесь и будет вам счастье) Света

Света 03.10.2016

Я часто путешествую, если хочу остановиться в отеле, то бронирую его всегда через booking. На сайте часто бывают интересные предложения, есть очень много отзывов, которые помогают определиться с выбором. Можно забронировать номер без предоплаты - это выходит чуть дороже, чем с предоплатой, но зато при необходимости можно отменить бронь и не потерять деньги. Когда приближается дата поездки, с сайта приходит напоминание о брони. При заселении проблем ни разу не возникало, в отеле всегда была информация о моей брони. А относительно недавно там появилась еще такая крутая штука, как бесплатные путеводители! Их тоже получаешь при бронировании. Очень удобно! В последний раз пользовалась - отмечены основные достопримечательности и всякие нужны места типа кафе. Елена

Елена 11.04.2016