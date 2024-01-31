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Акции и промокоды «Флорист» в Беларуси

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Отзывы покупателей

Магазин хороший. Удобная навигация на сайте, и с телефона можно посмотреть и заказать. Букеты не разочаровывали, цветы были свежие. Фото на сайте соответствуют действительности, большой выбор букетов и удобный поиск, даже мужчина сможет выбрать) Также нравится, что можно сделать сюрприз - получателю не будут говорить, что доставляются именно цветы. С доставкой у меня не было накладок, а это важно в таком вопросе. Судя по сайту, широкая география доставки, молодцы.

  • Михаил
  • 17.09.2015
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