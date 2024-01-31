Хочешь удобным образом добраться до пункта назначения? В этом деле тебе поможет приложение «ТаксовичкоФ» в Беларуси. Предсказуемый комфорт и безопасность на каждом тарифе! Мобильное приложение определяет, где ты находишься, что сокращает время подачи машины и занимает от 5 минут времени. Сервис предлагает Wi-Fi в машине, детское кресло, подзарядку смартфона и просторный кузов для перевозки твоих вещей. Выбери желаемые параметры поездки, и ты почувствуешь, что это такси создано именно для тебя. Оплати услугу подходящим способом - по карте в машине или онлайн, наличными, c личного или страхового счета. Также ты можешь совместить несколько вариантов оплаты в одном заказе. А еще можно получить бонусы за поездки всей семьей! Используй промокоды «ТаксовичкоФ» за январь 2024 года в Беларуси, и сможешь экономно пользоваться услугами такси. Приятных путешествий и хороших впечатлений от поездки!

Подробнее Скрыть