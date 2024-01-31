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Отзывы покупателей

Ребята, я уже провел с этим хостингом много времени и могу уверять, что Вам лучше переплатить деньги и пойти на другой хостинг. А почему же? 1. Сайт постоянно лежит, ошибка 504 2. Ужасный дизайн панели управления, раньше он был приемлимым, а сейчас вообще плохой 3. Тех. Поддержка. Она хамит, отвечает долго, не отвечает на выходных, не отвечает после 18, не отвечает до 10. Короче говоря 90% проблем, которые я писал в тех. поддержку я в итоге решал сам, т.к. от них не дождешься помощи, только наоборот задизморалят тебя. Отвечают они на отъ**ись (прости за мат). Ты можешь что-то спросить в 12:00, описать проблему в деталях. В 16:00 они ответят вопросом на твою проблему. Ты ответишь и все. Можешь сегодня помощи не ждать, т.к. после 18 они не работают. Классно да? А особенно когда сервера лежат не по твоей тупости, не знанию, а по их проблеме. 4. "Ошбка подключению к серверам" - Эта ошибка просто не дает запустить сервер. Сервер лежит, в консоль пишет эту ошибку, там где кнопка выбора карт пишет эту ошибку. Тех. Поддержка не поможет, можете даже не обращаться. 5. Сервера реально лагают, фризит причем при среднем наборе плагинов, бывает, что просто нагрузка процессора скачет от 0 до 90-100 в несколько минут. Цена дешевая на хостинг, не спорю, но у них нет выбора по дороже, по лучше. 6. Быстрая загрузка. Вы думаете, а как можно было налажать здесь? Запросто! Допустим у тебя здесь есть сервер, ты решил обновить быструю загрузку. Ты удалил файлы из быстрой загрузки и поставил её на обновление. Все, можешь забыть о сайте на 30-60 минут, потому что ты зайти после этого не можешь. После обновления быстрой загрузки сайт просто ложиться. 7. Самое обидное и мерзкое в этом хостинге - удаление Ваших файлов. Сайт постоянно подвергается атакам или чем-то подобным в итоге страдает клиент. То есть удаляются все файлы всех серверов. Я уже этой х**ни натерпелся раза 3 минимум. Мне приходилось каждый раз делать сервера заного, т.к. я не успел делать бекапы сам. В последний раз они вернули конечно мои файлы, но только 10-ти дневной давности. Понимаете да? Я проделал огромную работу за 10 дней, все пошло коту под хвост. Причем я уточнял есть ли у них теперь автобекап. "ДА" - кричали мне люди с тех. поддержки сайта. "Нет" - плакал я после очередных проблем с хостинг Я уже намучался с этим хостингом и пиши на эмоциях, надеюсь никто не будет у них заказывать, я не НИКОМУ не желаю ТАКИХ ПРОБЛЕМ! Удачи, ребята!

  • Alex Maddox
  • 19.08.2018
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