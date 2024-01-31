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Промокоды и купоны Big Geek 📱 в Беларуси

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Хороший магазин, отзывчивые консультанты в службе поддержки. Рассказали про сезонные акции, и предложили оформить скидочную карту. Заказ оформили быстро и доставили без проволочек, несмотря на праздничные дни. Еще и промокод дали на следующие покупки. Действительно доволен обслуживанием.

  • Вадим
  • 30.11.2018

Отличный магазин! Работа с клиентами на высоком уровне, цены почти как в США, товары оригинальные. Заказывал Samsung Galaxy S7, пришел абсолютно новый, в заводской пленке, не вскрытый телефон, а с ним гарантия. Думаю, буду заказывать еще, если понадобится техника)

  • Егор
  • 17.04.2017
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