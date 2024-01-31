Медицинский центр «Генотек» предлагает широкий спектр услуг по анализу ДНК. С помощью проводимых тестов можно выявить риски заболеваний, определить эффективность лекарств, составить рекомендации по питанию и даже выяснить происхождение дальних родственников. По запросу сотрудники компании проведут комплексное исследование и подготовят генетический паспорт. Сдать биоматериал можно дома: курьер доставит комплект для сбора в любое удобное место и отвезет его в лабораторию. При необходимости врачи-генетики дадут консультацию по результатам в дистанционном формате. Консультанты предоставят всю необходимую информацию по телефону горячей линии или электронной почте. Действующие акции помогут существенно сэкономить при оплате. Воспользуйся промокодами на скидку «Генотек» (Genotek) за январь 2024 года в Беларуси, размещенными на нашем сайте! Выбирай в каталоге оптимальные предложения и оформи заявку на особых условиях!

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