Главная особенность веселого футбольного симулятора для смартфонов Head Ball 2 – необходимость отбивать мяч головой. Вы сможете проявить все спортивные навыки и оригинальные умения в состязании с единственным противником. Примечательно, что персонажи в игре похожи на реальных футболистов. Здесь нет скучных правил! Замораживайте и замедляйте оппонента, ускоряйтесь по максимуму, клонируйте себя или откладывайте финал матча. Открыть в себе суперспособности позволяют специальные карты, которые можно приобрести со скидкой по промокодам. Ищете свежие акции на платные услуги данного мобильного приложения? Наши промокоды «Хэд Болл 2» за январь 2024 года в Беларуси – это приятные подарки и большие преимущества для каждого участника. Не забудьте уточнить условия использования купонов и успейте их активировать до конца срока действия.

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