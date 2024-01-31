Penta school – это академия профессий дизайнерских направлений в Москве. Выпускники находят себе работу в ведущих агентствах и заключают договора с крупными бизнесами. Попробуй и ты переквалифицироваться, научиться с нуля или подтянуть и обновить имеющиеся знания. В каталоге ты найдешь разные виды дизайна: веб, моушн, графический, интерьерный и ландшафтный, а также другие направления. Покупай курсы по акции и получай приятные бонусы и скидки. В команде работают преподаватели со всего мира с огромным багажом опыта в разных творческих профессиях. В школе есть программы как для новичков, так и для опытных дизайнеров. По окончании ты будешь способен самостоятельно найти работу в компании и на фрилансе, создашь отличное портфолио и пройдешь стажировку. Оставь свои контактные данные и получи полезную консультацию и помощь в подборе. А промокоды «Пентаскул» за январь 2024 года в Беларуси помогут значительно сэкономить на приобретении необходимых знаний.

Подробнее Скрыть