Бюро Grasser занимается конструированием и моделированием одежды. Компания организует тематические курсы и мастер-классы для тех, кто хочет самостоятельно заняться пошивом модных вещей. На фирменном сайте можно записаться на уроки или приобрести необходимые материалы для хобби, в том числе ткани, выкройки и фурнитуры. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. После оформления заявки ты сможешь оплатить счет пластиковой картой, электронными деньгами, а также через интернет-банкинг или платежные терминалы. Воспользуйся специальными предложениями и сэкономь значительную сумму при заказе! В этом разделе ты найдешь действующие промокоды и купоны на скидку «Грассер» (grasser.ru) за январь 2024 года в Беларуси. Мы регулярно пополняем наш каталог актуальными новинками. Изучай список акций и выбирай подходящий вариант, чтобы получить максимальную выгоду!

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