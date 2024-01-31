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Промокоды «Колеса Даром» в Беларуси

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Отзывы покупателей

Попал на отличную акцию от Колеса Даром – взял комплект летней резины и получил шиномонтаж бесплатно. Скоро переобую свою машинку.

  • Владислав Д.
  • 07.03.2019

Да, зима близко, и для меня это не супер веселая новость, потому что, как ни крути, а резину менять надо. Давно хотел себе всесезонки, потому что многие говорят об их надежности, да и менять не нужно по два раза в год. Заказал на Колесадаром – очень уж промокод был соблазнительный, и доставка разными транспортными компаниями, так что можно найти выгодный вариант. Обещали привезти за три дня, успею поменять до снега.

  • Иван
  • 30.11.2018

Название говорит само за себя. Нашел в интернете самый дешевый вариант, но в магазине нужной мне резины (Pirelli) не оказалось. Обещали привезти утром. Чуть опоздали, но я все равно очень доволен и ценой и качеством.

  • Фарик
  • 23.09.2018

Промокод при регистрации на скидку 3% на первый заказ от 5000 рублей - это супер!

  • Анна
  • 02.09.2018

Магазин оставил после себя хорошие впечатления. Продавцы-консультанты грамотные и компетентные, помогли сориентироваться в товаре и выбрать подходящий. Ассортимент большой, ждать привоза тоже не пришлось ,все было в наличии. Есть бонусная программа для последующих покупок, интересные акции, нормальные цены на товар. В общем, я взяла магазин себе на заметку,буду покупать тут еще.

  • Орлова Мария
  • 28.12.2015
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