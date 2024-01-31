Промокоды «Колеса Даром» в Беларуси

Отзывы покупателей

Попал на отличную акцию от Колеса Даром – взял комплект летней резины и получил шиномонтаж бесплатно. Скоро переобую свою машинку. Владислав Д.

Владислав Д. 07.03.2019

Да, зима близко, и для меня это не супер веселая новость, потому что, как ни крути, а резину менять надо. Давно хотел себе всесезонки, потому что многие говорят об их надежности, да и менять не нужно по два раза в год. Заказал на Колесадаром – очень уж промокод был соблазнительный, и доставка разными транспортными компаниями, так что можно найти выгодный вариант. Обещали привезти за три дня, успею поменять до снега. Иван

Иван 30.11.2018

Название говорит само за себя. Нашел в интернете самый дешевый вариант, но в магазине нужной мне резины (Pirelli) не оказалось. Обещали привезти утром. Чуть опоздали, но я все равно очень доволен и ценой и качеством. Фарик

Фарик 23.09.2018

Промокод при регистрации на скидку 3% на первый заказ от 5000 рублей - это супер! Анна

Анна 02.09.2018