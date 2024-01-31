Купоны и промокоды Postel Deluxe в Беларуси

Отзывы покупателей

Заказала фотошторы. Обратилась сюда впервые и не пожалела. Понравилась работа менеджеров и рабочих по доставке. Привезли покупку в тот день. который мне был наиболее удобен. Позвонили утром, указав приблизительное время, и за двадцать минут до доставки. Осталась довольна и заказанным товаром и работой сотрудников. Ф. Лиза

Ф. Лиза 29.10.2018

Понравился магазин. Сайт яркий и наглядный, ассортимент очень большой. Заказала сразу несколько комплектов, не смогла выбрать какой-то один. Качество отличное, после стирки никаких изменений, плотное и приятное к телу. Рекомендую именно этот магазин. Дина Черепанова

Дина Черепанова 21.09.2018

Оформила заказ на одеяла и подушки. Менеджер порадовал, профессионально и подробно мне всё рассказал о выбранном товаре. Не думала, что консультирование будет предоставлено настолько качественно. К тому же, оказалось, что информация на сайте актуальная, регулярно обновляется. Не думала, что так ответственно подходят к делу. Но зря сомневалась. Привезли товар вовремя и без каких-либо проблем. Диана

Диана 01.09.2018

Тоже понравился этот магазин. Первый раз заказывала одинаковые комплекты для близняшек. Непременно хотели с героями из мультфильма Холодное сердце. В этом магазине нашла по доступной для меня цене. Привезли быстро, понравилось качество, девочки были в восторге. Потом уже и для нас брала несколько комплектов, также качество отличное, и после стирки внешний вид остается прежним, несмотря на яркие рисунки. Очень довольна и могу смело рекомендовать этот магазин, как надежного и ответственного продавца качественного текстиля по доступным ценам. Teri Galagher

Teri Galagher 31.08.2018

Про этот магазин узнала случайно, рассказала знакомая. Привлек большой ассортимент и цены оказались очень приятными. Попала на большую скидку с одним из комплектов постельного белья и он получился совсем не дорогим. Качество очень порадовало. При необходимости, обращусь сюда снова. Harlan Salvietti

Harlan Salvietti 19.08.2018

Сайт интернет-магазина удобен, частенько захожу посмотреть ассортимент по нужному товару. Оставила спонтанный заказ на матрас в субботу утром - менеджер перезвонил в течение пяти минут. Успела забрать и уехать на дачу. Приятно, не ожидала такой оперативности. Пункт самовывоза расположен в удобном для меня месте, оплатила покупку при получении. Ксения

Ксения 01.08.2018

Покупал постельное белье и другие принадлежности в этом магазине. Перезвонили очень быстро, все проверили и оформили. Общая стоимость заказа получилось не такой большой, как считали в других подобных магазинах. Курьер привез быстро. По качеству никаких нареканий, все отлично. Alexander Palmov

Alexander Palmov 25.07.2018

На этом сайте меня привлекли цены на нужный товар, сделала заказ и не пожалела. Цены вменяемо-разумные, менеджер вежливый. Доставку подбирали под удобное мне время с интервалом в пару часов. Курьер приехал именно в этом промежутке и привез мне мою покупку. Качеством товара осталась вполне довольна. Инга Моисеева

Инга Моисеева 25.07.2018

Никаких проблем с заказом. Такое редко бывает при покупке онлайн. Доставили даже в сроки, хорошая крепкая упаковка. Брал два одеяла. Алексашка

Алексашка 25.07.2018

Заказывала в этом магазине детское постельное белье. После подтверждения заказа мне позвонила девушка и уточнила все детали. Удобно, что можно оплачивать пластиковой картой. Порадовало, что ассортимент огромен, а цены вполне доступны и доставка бесплатная. Привезли на следующий день со всеми документами и чеком. Пахомова Мария

Пахомова Мария 30.06.2018

Покупала в Постель Делюкс постельное белье для себя и ребенка. Ассортимент очень большой, даже не сразу смогла выбрать, все нравилось. Сын выбирал сам, в итоге, с человеком-пауком. Доставка оперативная. Качество очень хорошее, цвета яркие, ткань плотная. Все как на сайте магазина. Алёнка Родионова

Алёнка Родионова 30.06.2018

Искала магазин, где купить чехлы для мебели. Сравнила цены с крупными популярными сайтами и была удивлена, что цены на данном сайте ниже, плюс доставка бесплатная, а для моего первого заказа – это огромный плюс. До заказа консультировалась с менеджером, так какникак не могла выбрать. Мне подробно объяснили, опять же, не навязывая свои интересы и не предлагая купить подороже – подобрали вариант цена-качество. Доставка пришла четко в установленные часы, как и договаривались. Лилия

Лилия 27.06.2018

Искала однотонное постельное белье приличного качества по адекватной цене. Это оказалось непростой задачей. Нашла подходящий вариант только в магазине «Постель Делюкс». Заказала на пробу, все очень понравилось. Привезли быстро и качество отличное. Заказала еще два, жду доставки. Алена Климова

Алена Климова 21.06.2018

Выбирала постельное белье, исходя из его характеристик. Понравилось, что все необходимое о параметрах каждой модели вычитала в карточке товара на сайте. С менеджером после оформления заказа только доставку обговорили. Доставку осуществили на следующий день, без опозданий и самое главное – бесплатно, чем приятно удивили меня. Дарья Гаврилянова

Дарья Гаврилянова 20.06.2018

Заказывала матрас. Сейчас многие цены задирают: один и тот же товар я обнаружила в разных магазинах с просто колоссальной разницей в цене. Самая нормальная цена была здесь – это и послужило поводом для покупки. С временем доставки всё нормально. При получении осматривай сколько угодно, хоть с лупой, курьер не протестует. Шарапова Мария

Шарапова Мария 31.05.2018

Понравился магазин. Узнал о нем случайно от знакомой. Ассортимент на сайте очень большой. У менеджера интересовался несколькими моделями, все они были в наличии. Заказал несколько комплектов, привезли быстро. Смотрятся очень достойно, по цене нормально, без накруток. Вася Смирнов

Вася Смирнов 27.05.2018

Внезапно решили переехать от родителей и, кроме всего прочего, потребовались постельные принадлежности для нашей небольшой семьи. Заказывали все в этом магазине, привезли быстро. Все соответствует информации с сайта магазина и вообще понравилось. Учитывая объем заказа, стоимость вышла очень даже доступной. Максим Осипенко

Максим Осипенко 13.05.2018

Большой магазин постельного белья и другого текстиля. Покупала здесь шторы, покрывало и, конечно, постельное белье. По качеству мне все понравилось, стоимость доступная, без лишних накруток. Менеджер доброжелательный, перед заказом проверил наличие и доставку оформил на удобный день. Ariana Rojas

Ariana Rojas 30.04.2018

Отличный магазин с богатым ассортиментом. Много яркого и необычного постельного белья. При этом цены вполне доступные. При заказе можно выбрать подарочную упаковку, что я и сделала. Упаковано очень симпатично и именно так, как было предложено при заказе. Всем довольна и могу рекомендовать этот магазин. Pitto Ardenia

Pitto Ardenia 20.04.2018

Заказывала одеяло и подушки. Привлекла стоимость товара – значительно ниже, чем в других местах, что никак не сказывается на качестве товара и обслуживании. При заказе подробно всё объяснили, все детали, консультация грамотная. Доставили оперативно, на следующий же день, несмотря на то, что был выходной. По времени привезли чётко, как и договаривались. Довольна сервисом, качеством товара и оперативностью. Маргарита Тихонова

Маргарита Тихонова 16.04.2018