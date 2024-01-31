Купоны и промокоды Postel Deluxe в Беларуси
Активные купоны и промокоды Postel Deluxe январь 2024
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Отзывы покупателей
Заказала фотошторы. Обратилась сюда впервые и не пожалела. Понравилась работа менеджеров и рабочих по доставке. Привезли покупку в тот день. который мне был наиболее удобен. Позвонили утром, указав приблизительное время, и за двадцать минут до доставки. Осталась довольна и заказанным товаром и работой сотрудников.
- Ф. Лиза
- 29.10.2018
Понравился магазин. Сайт яркий и наглядный, ассортимент очень большой. Заказала сразу несколько комплектов, не смогла выбрать какой-то один. Качество отличное, после стирки никаких изменений, плотное и приятное к телу. Рекомендую именно этот магазин.
- Дина Черепанова
- 21.09.2018
Оформила заказ на одеяла и подушки. Менеджер порадовал, профессионально и подробно мне всё рассказал о выбранном товаре. Не думала, что консультирование будет предоставлено настолько качественно. К тому же, оказалось, что информация на сайте актуальная, регулярно обновляется. Не думала, что так ответственно подходят к делу. Но зря сомневалась. Привезли товар вовремя и без каких-либо проблем.
- Диана
- 01.09.2018
Тоже понравился этот магазин. Первый раз заказывала одинаковые комплекты для близняшек. Непременно хотели с героями из мультфильма Холодное сердце. В этом магазине нашла по доступной для меня цене. Привезли быстро, понравилось качество, девочки были в восторге. Потом уже и для нас брала несколько комплектов, также качество отличное, и после стирки внешний вид остается прежним, несмотря на яркие рисунки. Очень довольна и могу смело рекомендовать этот магазин, как надежного и ответственного продавца качественного текстиля по доступным ценам.
- Teri Galagher
- 31.08.2018
Про этот магазин узнала случайно, рассказала знакомая. Привлек большой ассортимент и цены оказались очень приятными. Попала на большую скидку с одним из комплектов постельного белья и он получился совсем не дорогим. Качество очень порадовало. При необходимости, обращусь сюда снова.
- Harlan Salvietti
- 19.08.2018
Сайт интернет-магазина удобен, частенько захожу посмотреть ассортимент по нужному товару. Оставила спонтанный заказ на матрас в субботу утром - менеджер перезвонил в течение пяти минут. Успела забрать и уехать на дачу. Приятно, не ожидала такой оперативности. Пункт самовывоза расположен в удобном для меня месте, оплатила покупку при получении.
- Ксения
- 01.08.2018
Покупал постельное белье и другие принадлежности в этом магазине. Перезвонили очень быстро, все проверили и оформили. Общая стоимость заказа получилось не такой большой, как считали в других подобных магазинах. Курьер привез быстро. По качеству никаких нареканий, все отлично.
- Alexander Palmov
- 25.07.2018
На этом сайте меня привлекли цены на нужный товар, сделала заказ и не пожалела. Цены вменяемо-разумные, менеджер вежливый. Доставку подбирали под удобное мне время с интервалом в пару часов. Курьер приехал именно в этом промежутке и привез мне мою покупку. Качеством товара осталась вполне довольна.
- Инга Моисеева
- 25.07.2018
Никаких проблем с заказом. Такое редко бывает при покупке онлайн. Доставили даже в сроки, хорошая крепкая упаковка. Брал два одеяла.
- Алексашка
- 25.07.2018
Заказывала в этом магазине детское постельное белье. После подтверждения заказа мне позвонила девушка и уточнила все детали. Удобно, что можно оплачивать пластиковой картой. Порадовало, что ассортимент огромен, а цены вполне доступны и доставка бесплатная. Привезли на следующий день со всеми документами и чеком.
- Пахомова Мария
- 30.06.2018
Покупала в Постель Делюкс постельное белье для себя и ребенка. Ассортимент очень большой, даже не сразу смогла выбрать, все нравилось. Сын выбирал сам, в итоге, с человеком-пауком. Доставка оперативная. Качество очень хорошее, цвета яркие, ткань плотная. Все как на сайте магазина.
- Алёнка Родионова
- 30.06.2018
Искала магазин, где купить чехлы для мебели. Сравнила цены с крупными популярными сайтами и была удивлена, что цены на данном сайте ниже, плюс доставка бесплатная, а для моего первого заказа – это огромный плюс. До заказа консультировалась с менеджером, так какникак не могла выбрать. Мне подробно объяснили, опять же, не навязывая свои интересы и не предлагая купить подороже – подобрали вариант цена-качество. Доставка пришла четко в установленные часы, как и договаривались.
- Лилия
- 27.06.2018
Искала однотонное постельное белье приличного качества по адекватной цене. Это оказалось непростой задачей. Нашла подходящий вариант только в магазине «Постель Делюкс». Заказала на пробу, все очень понравилось. Привезли быстро и качество отличное. Заказала еще два, жду доставки.
- Алена Климова
- 21.06.2018
Выбирала постельное белье, исходя из его характеристик. Понравилось, что все необходимое о параметрах каждой модели вычитала в карточке товара на сайте. С менеджером после оформления заказа только доставку обговорили. Доставку осуществили на следующий день, без опозданий и самое главное – бесплатно, чем приятно удивили меня.
- Дарья Гаврилянова
- 20.06.2018
Заказывала матрас. Сейчас многие цены задирают: один и тот же товар я обнаружила в разных магазинах с просто колоссальной разницей в цене. Самая нормальная цена была здесь – это и послужило поводом для покупки. С временем доставки всё нормально. При получении осматривай сколько угодно, хоть с лупой, курьер не протестует.
- Шарапова Мария
- 31.05.2018
Понравился магазин. Узнал о нем случайно от знакомой. Ассортимент на сайте очень большой. У менеджера интересовался несколькими моделями, все они были в наличии. Заказал несколько комплектов, привезли быстро. Смотрятся очень достойно, по цене нормально, без накруток.
- Вася Смирнов
- 27.05.2018
Внезапно решили переехать от родителей и, кроме всего прочего, потребовались постельные принадлежности для нашей небольшой семьи. Заказывали все в этом магазине, привезли быстро. Все соответствует информации с сайта магазина и вообще понравилось. Учитывая объем заказа, стоимость вышла очень даже доступной.
- Максим Осипенко
- 13.05.2018
Большой магазин постельного белья и другого текстиля. Покупала здесь шторы, покрывало и, конечно, постельное белье. По качеству мне все понравилось, стоимость доступная, без лишних накруток. Менеджер доброжелательный, перед заказом проверил наличие и доставку оформил на удобный день.
- Ariana Rojas
- 30.04.2018
Отличный магазин с богатым ассортиментом. Много яркого и необычного постельного белья. При этом цены вполне доступные. При заказе можно выбрать подарочную упаковку, что я и сделала. Упаковано очень симпатично и именно так, как было предложено при заказе. Всем довольна и могу рекомендовать этот магазин.
- Pitto Ardenia
- 20.04.2018
Заказывала одеяло и подушки. Привлекла стоимость товара – значительно ниже, чем в других местах, что никак не сказывается на качестве товара и обслуживании. При заказе подробно всё объяснили, все детали, консультация грамотная. Доставили оперативно, на следующий же день, несмотря на то, что был выходной. По времени привезли чётко, как и договаривались. Довольна сервисом, качеством товара и оперативностью.
- Маргарита Тихонова
- 16.04.2018