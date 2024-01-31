Domino’s Pizza BY – международная сеть пиццерий. В онлайн-меню вас ждет огромный выбор начинок: сырных, овощных, мясных и грибных. Повара используют только свежеприготовленное тесто с добавлением кукурузной муки, что делает готовым продукт хрустящим и нежным! На сайте также можно заказать картофель, выпечку, салаты, напитки и десерты. В наличии широкий ассортимент соусов. Курьеры компании обеспечивают быструю доставку заказов. Зарегистрируйте в программе лояльности, чтобы оплачивать часть покупки накопленными баллами! Не забудьте применить коды «Доминос Пицца» при оформлении заявки, чтобы получить дополнительную выгоду! Обратите внимание на список действующих предложений! Купоны на скидку и промокоды «Доминос Пицца» (Dominos) за январь 2024 года в Беларуси помогут вам экономить приятные суммы. Активируйте их и наслаждайтесь любимыми блюдами на оптимальных условиях!

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