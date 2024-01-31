Mak.by (ранее – «Макдональдс») – крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания. В заведениях клиентам предлагают сочные бургеры с котлетой из натуральной говядины, рыбным или куриным филе в хрустящей панировке. Отличным дополнением к обеду станут аппетитные наггетсы, картошка фри с соусами, мороженое с вафельно-карамельной крошкой и молочные коктейли. По купону или промокоду Mak.by можно сэкономить на перекусе. Сладкоежкам стоит заглянуть в «Кафе» с большим ассортиментом кофейных напитков и тающих во рту пирожных. Любителям качественного фастфуда не обойтись без купонов на скидку, промокодов и кодов Mak.by (McDonalds BY) за январь 2024 года в Беларуси! Участвуйте в секретных акциях и наслаждайтесь вкусными блюдами без переплат. На этой странице всегда можно найти самое выгодное предложение.

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