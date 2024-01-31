Зрелищный командный шутер в стиле фэнтези «Паладинс» несомненно порадует поклонников жанра. Игроки отмечают оригинальную «мультяшную» графику, детально прописанные локации, разнообразие героев с уникальными умениями и параметрами. Чтобы развивать персонажа, вам понадобятся внутриигровые кредиты и специальные карты. Их можно выиграть в боях на арене или приобрести за реальные деньги. Получить скидку на донат помогут бонусные коды (codes). Выбирайте один из режимов сражений, каждый из которых имеет свои особенности, и получайте бонусы за победу. Вас ждет увлекательное путешествие по неизведанным землям, полное героических битв и интересных заданий. Активируйте промокоды (promocodes) «Паладинс» за январь 2024 года в Беларуси для доступа к особым возможностям и привилегиям. Внимание! Перечень акций периодически меняется – следите за обновлениями.

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