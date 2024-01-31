«Лига ангелов» – это красочная MMORPG разработчика RBK Games. Фэнтезийную графику, нелинейный сюжет, оригинальных персонажей и шикарное музыкальное сопровождение уже оценили тысячи геймеров. Присоединяйтесь к фанатскому сообществу и сражайтесь во имя добра, справедливости и всеобщего благоденствия. Помимо участия в эпических битвах, вы можете заниматься ремеслом, торговлей, собирательством, постигать тайны алхимического искусства, тренировать собственное животное. Благодаря регулярным акциям можно выгодно приобрести платный контент: улучшения, золото, оружие, доспехи и премиум-подписку. Получайте особые бонусы, уникальные возможности, открывайте секретные «фишки» без финансовых затрат. Для этого активируйте промокоды Liga Angelov за январь 2024 года в Беларуси. Если в нашем списке не нашлось подходящего купона, обязательно загляните в каталог позже: обновления появляются регулярно.

Подробнее Скрыть