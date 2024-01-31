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Промокоды CSGOPolygon в Беларуси

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Отзывы покупателей

При первичной регистрации и игре получила бонус в виде 1000 монет. Спасибо большое.

  • Людмила
  • 01.09.2021

Самый выгодный сайт из тех что я встречал, большой выбор скинов, цены на скины корректные не то что у конкурентов цены пишет сайт одну начинаешь выводить получаешь скин на 10% дешевле чем заявлена на сайте. Данный сайт принес мне около 6 ножей разной ценовой категории. Советую тем у кого есть средства что бы стартовать с нормальной суммы. Останетесь в плюсе если не будете тупить))

  • Максим
  • 24.07.2017
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