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Купоны и промокоды Wildberries BY

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Отзывы покупателей

В магазине отличный ассортимент и цены, много всяческих плюшек типа акций и скидок. Иногда я пользуюсь услугами этого магазина, поскольку тут можно купить, не выходя из дома, хорошие вещи для дома и семьи. Есть вариант доставки с самовывозом, либо бесплатной курьерской доставкой. Второе иногда не очень удобно для занятых людей, потому что иногда приходится ждать его довольно долго. Нормальный, качественный,хотя иногда бывает брак. хотелось бы,чтобы его, все же, проверяли ДО продажи:)

  • Fixti
  • 27.12.2015
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