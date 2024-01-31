https://clck.ru/QAzYj Раньше пользователи CryptoTab PRO могли торопить майнинг только быть помощи функции Cloud.Boost. Мы решили начинать дальше и предоставить вам доступ к новейшей опции Super.Boost, воеже вы зарабатывали больше — и быстрее! Оцените преимущества сверхскоростного майнинга с расширением Super.Boost, доступным в PRO-версии Android приложения. Используйте сразу маломальски ускорений Super.Boost и увеличьте общую прыть майнинга для всех ваших устройствах с включеннойй функцией Cloud.Boost. https://clck.ru/QAzYm Скажем, скорость вашего устройства — 100H/s, с Cloud.Boost X10 живость составит уже 1000H/s. А с двумя дополнительными ускорениями Super.Boost +80% и +60% суммарная проворство майнинга будет равна 2400H/s (1000H/s + 1000H/s*0,8 + 1000H/s*0.6 = 1000 + 800 + 600). Скачай CryptoTab PRO и открой для себя сверхбыстрый майнинг! https://clck.ru/QAznF Устанавливая PRO-версию Android-приложения кроме опции Super.Boost, вы также получите расширенный набор функций: Cloud Help — многократно ускоренный майнинг Занятие SDP: сервер-зависимый майнинг не тратит заряд батареи Бойкий доступ к кабинету чтобы хранения и вывода криптовалюты Неограниченное количество подключённых удалённых устройств Обновление баланса единожды в 10 минут Неограниченный умозаключение средств через 0.00001 BTC Отдельные профили ради разных пользователей Защищенный профиль для публичного Wi-Fi Приоритетная техническая поддержка Адаптивная новостная лента Никакой надоедливой рекламы Специальные промо-материалы и распродажи Майнинг на мобильных устройствах паки никогда не был таким быстрым! Скачай Android-приложение, включи Cloud.Boost и открой чтобы себя суперскоростной майнинг с функцией Super.Boost. Перейти по ссылке: https://clck.ru/QB253 @Crypto_Good

Georgehkd

Georgehkd 17.08.2020