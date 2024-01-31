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Отзывы покупателей
Игра привлекла меня своей идеей, в ней вам придется управлять космичсеким кораблем, и хотя сама идея не нова, в star conflict она реализована хорошо. Графика в игре качественная и отличается хорошей проработкой деталей и конструкций, звуковое сопровождение реалистичное и не раздражающее. Еще хочется отметить движок и отстутствие зависаний и торможений., динамичность боев. Грустный момент для меня - это очевидное желание разработчиков просто срубить побольше денег, судя по навязчиво впариваемым предложениям купить премиум-аккаунт и получить в комплекте с ним кучу ништяков. В целом у меня двоякое впечатление от игры, не стал бы делать на нее упор. но для меня это отличный вариант, чтобы занять время
- ЛунаПарК
- 13.01.2016
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