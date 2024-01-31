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Отзывы покупателей

В предыдущем месяце покупал здесь умные часы в комлект к iPhone. Раньше думал, что это бесполезная штука, но на самом деле это достаточно удобное устройство. Промокоды помогли сэкономить. Рекомендую.

  • Роман
  • 04.12.2018
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