Air Serbia – государственный авиаперевозчик Сербии. Компания осуществляет рейсы из Белграда в Москву, Лондон, Берлин, Париж, Цюрих, Вену и другие города Европы. Флот организации включает комфортабельные и современные самолеты Airbus и ATR. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте авиаперевозчика. Пассажирам также доступны дополнительные услуги: вкусное питание на борту, увеличение нормы багажа, приоритетное прохождение паспортного контроля в аэропорту. Путешествуйте по миру с максимальным комфортом, не задумываясь о ненужных переплатах! С помощью секретных промокодов (promo codes) Air Serbia («Эйр Сербия») за январь 2024 года в Беларуси можно неплохо сэкономить на организации туристической или деловой поездки за границу. Покупайте билеты по сниженной цене прямо сейчас.

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