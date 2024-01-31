Idle War – трехмерная мобильная игра в жанре фэнтези. Установи приложение и начни увлекательное путешествие по территориям, населенным загадочными божествами! Тебе предстоит собрать команду героев и улучшать их способности, обучая каждого воина секретным тонкостям боевого искусства! Приключения продолжаются даже в те моменты, когда ты отдыхаешь от игры! Твои бойцы продолжат добывать ресурсы и пополнять твою копилку. Покоряй дремучие леса, исследуй руины, забирайся на верхние уровни башни или испытай свои силы в онлайн-сражениях с могущественными и опытными соперниками! Для получения различных привилегий тебе пригодятся действующие бонусные коды обмена (codes) и промокоды Idle War («Идл Вар») за январь 2024 года в Беларуси. Список всех специальных предложений разработчика есть на нашем сайте! Выбирай подходящие акции, применяй их и забирай многочисленные подарки!

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