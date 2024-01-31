Black Star Burger – еда премиального качества по демократичным ценам. Сеть ресторанов предлагает вам отведать сочные бургеры, приготовленные по оригинальным рецептам. Авторы проекта – известные предприниматели и основатели популярного российского лейбла. Они посетили тысячи подобных заведений в России и за рубежом, чтобы учесть все нюансы и воплотить у себя самые лучшие и прогрессивные идеи. В меню вы найдете классические, фирменные и вегетарианские варианты. Вы также сможете заказать роллы с морепродуктами или курицей, сытные закуски, десерты и салаты. Обратите внимание на шеф-наборы, комбо и фан-боксы: готовые комплексы дадут вам возможность попробовать несколько блюд по выгодной стоимости. Оформите доставку на оптимальных условиях! Воспользуйтесь купонами и промокодами «Блэк стар бургер» (Black Star Burger) за январь 2024 года в Беларуси, размещенными на этой странице. Применяйте их при оплате и получайте приятную скидку!

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