«Ома» – интернет-магазин строительных товаров. В его каталоге представлены отделочные и кровельные материалы, металлоизделия, напольные покрытия, лестницы, двери, окна, сантехника, лаки, краски, мебель. Кроме того, на сайте можно заказать велосипеды, спортивный инвентарь, бассейны. Компания предлагает сертифицированную продукцию от надежных поставщиков и регулярно обновляет ассортимент. Клиентам доступны дополнительные услуги: прокат инструментов, компьютерная колеровка красок. Для постоянных заказчиков действует дисконтная программа. Планируешь ремонт в квартире или частном доме? Желаешь сделать свою повседневную жизнь комфортнее? Чтобы выполнить поставленные задачи с минимумом затрат, воспользуйся кодами и промокодами «Ома» (Oma) за январь 2024 года в Беларуси. На этой странице собраны все текущие акции онлайн-гипермаркета.

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