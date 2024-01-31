Ozhur – интернет-магазин, в котором можно приобрести бывшие в употреблении брендовые вещи и складские остатки магазинов. В каталоге сайта представлена мужская, женская и детская одежда, а также обувь и многочисленные аксессуары. В наличии есть косметические средства в запечатанных упаковках и различные принадлежности для дома. После регистрации в «Личном кабинете» ты сможешь просматривать историю и статус заказов. Компания организует доставку в любые регионы, при этом клиентам доступно получение в почтовом отделении или пункте выдачи транспортной фирмы. Возможны разные варианты расчетов, в том числе электронными кошельками, банковской картой или наложенным платежом. Всем покупателям предлагается участие в бонусной программе. На этой странице ты узнаешь о других выгодных предложениях продавца. Применяй промокоды ozhur.ru за январь 2024 года в Беларуси и сэкономь деньги во время шопинга!

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