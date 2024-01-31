Yandex.Disc – система облачного хранения. С ее помощью вы можете загружать, просматривать и редактировать текстовые документы, аудиофайлы, видеоклипы, архивы и любую другую важную информацию. Управление осуществляется через учетную запись после авторизации на сайте или установки фирменного мобильного приложения. После регистрации каждому клиенту выделяется хранилище определенного размера. Платная подписка дает ряд преимуществ: безлимитное скачивание, максимальное количество гигабайт памяти в облаке, приоритетный статус поддержки, отключение рекламы. Бонус-коды помогут вам получить скидку на премиум-аккаунт. С помощью промокодов Yandex.Disc за январь 2024 года в Беларуси можно пользоваться услугами сервиса без ограничений. Миллионы частных пользователей, небольших фирм и крупных компаний уже оценили удобство виртуальной библиотеки данных. Попробуйте и вы!

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