Rail Nation – это увлекательная браузерная стратегия для настоящих фанатов железных дорог. Эпохи пара, дизеля и электродвигателя будут сменяться, а вам предстоит выстраивать личную транспортную империю в одном из 50 городов. Ваши старания будут вознаграждены ценными призами и оригинальными техническими улучшениями. В игре доступно более 150 реалистичных поездов со всего мира. Чтобы стать истинным магнатом, придется постоянно совершенствовать технику, расширять маршрутную сеть, обеспечивать бесперебойную поставку важнейших товаров. Получить дополнительные бонусы и очки престижа вам помогут секретные ваучеры и коды. Желаем вам от души повеселиться и разработать лучшую тактику для достижения успеха. Напоминаем, что вы можете активировать промокоды «Рейл Найшион» за январь 2024 года в Беларуси и открыть специальные возможности игры.

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