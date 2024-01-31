Игры для смартфонов больше никогда не будут прежними! Увлекательная многопользовательская RPG «Легаси оф Дискорт» ничем не уступает компьютерными аналогам. Вы непременно оцените по достоинству трехмерную графику, открытый, динамически меняющийся мир без линейного сюжета, детально прорисованные батальные сцены и возможность общаться с игроками со всего света. Приложение распространяется абсолютно бесплатно, но для быстрой прокачки героя и получения редких артефактов потребуется донат. Не хотите тратить реальные средства? Воспользуйтесь фирменными промокодами, которые откроют вам доступ к особым бонусам. Как это работает? Вы выбираете один из купонов «Легаси оф Дискорт» за январь 2024 года в Беларуси, открываете и копируете его. Затем выбранный код активируете в «Личном кабинете» и получаете внутриигровую валюту на счет.

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