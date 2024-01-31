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Отзывы покупателей
Хорошие цены, оперативная доставка, есть возможность самовывоза. Книги получаются дешевле, чем в большинстве книжных, и выбор больше. Нравится, что на сайте представлено очень много информации о книге, фото ее обложки, ее можно даже полистать. Хорошо все упаковано, а так же проводятся акции. Единственное пожелание, хотелось бы больше книг на сайте. Ну и книги с низкой ценой не всегда на хорошей бумаге.
- Валентина
- 11.11.2015
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