Ювелирная сеть Ziko предлагает широкий ассортимент украшений и аксессуаров. На сайте и в фирменных магазинах представлены дизайнерские и обручальные кольца, серьги, браслеты, цепи, колье и подвески. Также в каталоге тебя ждут наручные часы известных брендов, сувенирные ручки, запонки, броши и многое другое. Удобный поиск по виду металла и вставки, размеру, цене и другим свойствам поможет с выбором подходящего товара. Доступна доставка курьером по столице или бизнес-почтой по всей территории страны. Участники программы лояльности могут рассчитываться накопленными баллами и пользуются другими приятными привилегиями. Хочешь получить больше преимуществ? Обрати внимание на выгодные предложения продавца, размещенные на этой странице! Применяй при оплате драгоценностей промокоды на скидку и купоны Ziko («Зико») за январь 2024 года в Беларуси и сэкономь солидную сумму!

Подробнее Скрыть