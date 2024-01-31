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Промокоды Drakensang Online в Беларуси

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Отзывы покупателей

Напомнила мне дъябло, но очень качественную его копию в браузере. Оч красивая игра, офигенные локации, динамично. Обычно не читаю квесты но тут даже заинтересовало:) Оч крутая игра, начал ради интереса играть и в итоге залип. Игровая валюта которую покупаешь за деньги, иногда падает тут с мобов. Меня это удивило, можно накопить на что-нибудь:))) Да и посравнению с обычным жестким донатом очень выгодно отличается:))Хотелось бы видеть побольше умений новых и классов и получше движок ато натыкаешься на стены порой,но это мелочи уже. Короче классная игра, всем советую.

  • B@rs
  • 15.12.2015
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