«Стар Конфликт» признана лучшей мобильной action-RPG на космическую тематику. Собирайте непобедимую команду межгалактических воинов, выбирайте понравившиеся модели боевых кораблей, улучшайте их и отрабатывайте собственную хитроумную тактику сражений. Вы наверняка оцените потрясающую графику, оригинальный нелинейный сюжет, впечатляющие спецэффекты, интересные дополнительные задания и многообразие игровых режимов. Получайте редкие ресурсы, ценные бонусы и полезные навыки за активацию секретных промокодов. Приложение также позволяет создавать кланы, биться с пиратами, пришельцами, захватывать колонии и осваивать отдаленные территории. Ищете промокоды «Стар Конфликт» за январь 2024 года в Беларуси, которые действительно будут работать? В каталоге VIP-кодов на нашем сайте собраны только актуальные спецпредложения. Список постоянно пополняется – следите за обновлениями!

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