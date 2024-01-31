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Отзывы покупателей
Очень хорошая онлайн-библиотека. Нашла в ней книги, которые давно искала, но не могла найти. Библиотека очень простая и удобная в использовании, книг в наличии очень много, есть возможность поиска, книги разбиты по разделам. Удобно шрифт для чтения, есть закладки. Есть раздел «мои книги» где можно читать книги, которые вы выбрали. Способов оплаты много, подписка довольно дешевая. Так что библиотека мне нравится.
- Козырева Анастасия.
- 17.11.2015
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