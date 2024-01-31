Пекарня «Штолле» снабдит тебя вкуснейшей выпечкой в Минске. Выбирай из огромного разнообразия пирогов, начинок, десертов и полуфабрикатов. Также заведение может похвастаться обеденным меню для бизнес-ланча и выгодными сетами на компанию. Очень дешево и вкусно! Множество приятных акций добавят хорошего настроения клиентам. Покупай сам и дари друзьям сертификаты. Доставка работает каждый день. Оплачивай онлайн или любым способом курьеру или на точке самовывоза. Пироги упаковываются в красивую фирменную коробку, что позволяет их заказывать в качестве подарка. Делай заказ заранее, чтобы получить любимую сдобу в срок. Активируй промокоды «Штолле» (Stolle) за январь 2024 года в Беларуси при оформлении для дополнительной экономии, чтобы не только сытно пообедать, но и зарядиться отличным настроением на весь день. Накорми себя и окружающих пирогами, как у бабушки!

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