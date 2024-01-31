Voka – видеосервис для детей и взрослых. На платформе представлен контент крупных онлайн-кинотеатров: новинки мирового кинопроката, культовые хиты, мультфильмы, сериалы и многое другое. Зрителям доступны трансляции спортивных соревнований, телевизионные каналы с интерактивными опциями и аудиокниги. Для твоего удобства создатели предусмотрели родительский контроль, тематические подборки, архив телепередач и другие полезные функции. Для просмотра достаточно иметь устройство с доступом к интернету: смартфон, телевизор или планшет. В интуитивно понятном интерфейсе можно создавать профили с историей и избранным контентом. Компания предлагает различные варианты подписок. Благодаря действующим акциям ты сможешь пользоваться услугой на особых условиях! Выбери подходящие промокоды Voka.tv («Вока.тв») за январь 2024 года в Беларуси на нашем сайте и получи скидку или бонус!

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