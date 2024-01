Yes Sharing BY – это удобная аренда электросамокатов в Беларуси. Передвигайся по городу свободно и быстро с услугами кикшеринга. Скачивай эргономичное и понятное приложение на свой смартфон и с легкостью арендуй ближайшее устройство. Самокат очень прост в управлении, ты обязательно справишься, сэкономишь себе время и получишь море удовольствия. На интерактивной карте всегда видно расположение устройств с уровнем заряда. Можно построить маршрут до нужной точки. Регистрируйся, добавляй карту, сканируй QR-код и отправляйся в поездку. Сервис поддерживает множество способов оплаты. Техподдержка работает круглосуточно – пиши и получай помощь моментально. Объезжай пробки, передвигайся по тротуарам и приезжай всегда вовремя. Забирай и активируй предложенные промокоды Yes Sharing за январь 2024 года в Беларуси, чтобы приятно снизить стоимость проката. Катайся один и с друзьями для отдыха и развлечения.

