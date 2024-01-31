Flora Express – международный сервис доставки изысканных цветочных букетов. Компания предлагает шикарные композиции из роз, тюльпанов, гербер, ирисов, хризантем, ромашек и экзотических растений. При желании можно заказать потрясающий презент с мягкой игрушкой, а также эксклюзивные сладкие презенты. «ФлораЭкспресс» позволяет воспользоваться услугой доставки подарка уже в день заказа. Данные отправителя хранятся в строгом секрете: получатель может узнать, кто вы, только из сообщения в открытке (отсылается по вашему желанию). Флористы регулярно разрабатывают новые варианты дизайна. Чтобы как можно чаще радовать близких, используйте промо-коды FloraExpress. Купоны позволят вам получить приятную скидку и снизить расходы. Помните, что купоны и промокоды «Флора Экспресс» (FloraExpress) за январь 2024 года в Беларуси требуют активации в указанный период.

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