Мечтаете приобретать лицензионные ключи активации и оригинальные учетные записи видеоигр от Blizzard, UPlay, Origin и Global Keys со скидками? Устали ждать подходящих акций на компьютерные игры? К вашим услугам – интернет-портал Steam Account, в каталоге которого содержится более 10 000 электронных товаров. Клиентам предлагаются различные варианты тарифов: «Стандартный», «Премиум» и «Элитный». Геймеры могут оплачивать покупки наиболее удобным способом: банковской картой, виртуальными деньгами, а также с помощью интернет-банкинга или счета мобильного телефона. На сайте работает собственная служба технической поддержки. Здесь также регулярно проводятся акции, распродажи, розыгрыши бонусных купонов (coupon codes) и VIP-кодов. Хотите сэкономить по максимуму? Воспользуйтесь ваучерами «Стим Аккаунт» за январь 2024 года в Беларуси. Мы желаем вам приятно провести время!

Подробнее Скрыть