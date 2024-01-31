Эпические морские сражения ждут тебя в «Мире Кораблей». Управляй разными боевыми машинами любого класса: в игре их представлено более четырех сотен времен первой половины двадцатого века. У каждого есть свои отличия и преимущества, выбирай под свой стиль прохождения. Зарабатывай награды и достижения в боях, дослужись до адмирала. Все детали техники и мира изумительно проработаны. Несколько десятков разнообразных игровых локаций позволяют принимать сложные и интересные тактические и стратегические решения. На сайте korabli.su регистрируется единый аккаунт для всех игр вселенной, что очень удобно, ведь премиум-аккаунт тоже распространяется на все. Безопасность твоей учетной записи гарантирована. Почувствуй себя настоящим командиром флота. Бонус-коды и промокоды «Мир Кораблей» (World of Warships) за январь 2024 года в Беларуси. Участвуй в масштабных противостояниях на воде.

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