Папа Донер – сеть ресторанов в Минске со вкусными закусками, боксами, супами, картошкой, напитками и, конечно же, разнообразной шаурмой. Более тридцати различных вкусовых сочетаний ждет тебя в любой из точек. Все блюда готовятся из качественных и свежих продуктов без добавления майонеза. Выбирай вариант из каталога по вкусу и добавляй ингредиенты при желании. Устанавливай приложение на смартфон и получай бонусы за каждый заказ. Оплата совершается как картой и наличными, так и баллами программы лояльности. Закажи заранее, чтобы не стоять в очереди и забери еще горяченьким рядом со станцией метро. Проверяй интерактивную карту и отправляйся за вкусненьким. Поешь сытно и вкусно в проверенном заведении. А мы с удовольствием предоставим промокоды и купоны «Папа Донер» (Papa Doner) за январь 2024 года в Беларуси, чтобы ты не только насладился отличным обедом и рассказал всем друзьям, но и приятно сэкономил.

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