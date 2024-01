Shroud of the Avatar – хардкорная игра в средневековом стиле. В ее разработке принимает участие Ричард Гэрриот, создатель культовых Lineage 2 и «Ультима онлайн». Проект порадует различными режимами как сольных геймеров, так и любителей MMORPG. Вступайте в диалоги с NPC и другими игроками, узнавайте необходимую информацию о локациях, заданиях и монстрах, которые могут вам встретиться. В «Шраут» отсутствует система уровней: вы просто занимаетесь полезными делами, а используемые вами навыки повышают эффективность. Больше не надо мучиться при выборе класса: в SotA нет такого понятия. Вы сами создаете персонажа, удобного для игры. На нашем сайте вы найдете актуальные промокоды Shroud of the Avatar за январь 2024 года в Беларуси. Они помогут сэкономить на покупках и дадут возможность получить ценные подарки. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения.

