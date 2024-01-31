Российская компания Kaspersky.lab предлагает надежные и эффективные решения для защиты стационарных компьютеров и портативных гаджетов от вирусов, сетевого мошенничества, троянских программ, шифровальщиков, утечки и кражи важной информации. С помощью сервиса вы также можете совершать безопасные онлайн-платежи. ПО рассчитано на индивидуальное и корпоративное использование. На сайте разработчика представлены бесплатные демоверсии популярных продуктов. Кроме того, здесь регулярно проводятся акции, раздаются скидочные промокоды (discount codes) и разыгрываются призы фирм-партнеров. Особые условия льготного продления предоставляются постоянным клиентам. Возникли вопросы? Специалисты оказывают круглосуточную поддержку. Хотите забыть о киберугрозах, защитить личные и бизнес-данные или сэкономить на покупке антивируса? Воспользуйтесь купонами «Касперский» за январь 2024 года в Беларуси, которые размещаются внизу данной страницы. Расскажите о секретных промокодах своим друзьям, коллегам и близким!

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