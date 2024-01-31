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Отзывы покупателей

Достался мне вместе с новеньким ноутбуком. Пользовалась год, и абсолютно всем довольна. Когда предложили обновить версию, и продлить еще на год, даже не задумывалась. Тем более, что скидка 60% на продление.

  • Нюра
  • 01.10.2018
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