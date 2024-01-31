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Коды погашения Galaxy Legend в Беларуси

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Игра довольно интересная и качественно проработана, с красивым ярким оформлением. Прикольно выглядят сами объекты: корабли,базы. В урбанистическом стиле, с неоновыми деталями, обилием металла и прочее. Донат в игре относительно дешевый и восновном понадобиться на арене, так что можно поиграть и без него. Игровой процесс немного нудный, но хорошо идет, когда хочеться просто отдохнуть

  • Кирилл
  • 05.01.2016
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