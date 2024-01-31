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Отзывы покупателей

Классная игра, затягивающая и без доната можно играть. Но часто глючит и постоянные потери связи с сервером напрягают ваще. Хочется чтобы работала по стабильнее,а так интересная игра, мне нравиться;

  • MoroZZZ
  • 06.01.2016
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