Заботливые родители всегда беспокоятся о развитии своего ребенка. Сайт IQsha.ru – это отличная возможность для отработки самых важных навыков в игровой форме. С помощью специальных упражнений твое чадо сможет развить мышление и творческий потенциал, улучшить память и концентрацию внимания. Сервис «IQша» рассчитан на детей 2–11 лет. Твой ребенок будет проводить время у компьютера с пользой. Просто выбери возрастную категорию малыша и регулярно выполняй упражнения вместе с ребенком. За особые достижения дети получают яркие грамоты и самые настоящие кубки! Чтобы воспользоваться всеми возможностями сервиса без переплат, активируй купоны и промокоды IQsha за январь 2024 года в Беларуси. Платный доступ позволяет снять ограничения по количеству заданий и получать еженедельную домашнюю работу. Купоны на скидку и промокоды «Айкьюша» – выбор ответственных мам и пап!

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