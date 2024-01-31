Era of Celestials – увлекательный экшен в стиле фэнтези, доступный для скачивания в AppStore и Google Play. Вас ждут захватывающие битвы, магические превращения и коварные неприятели. С помощью волшебных сил и верных спутников-ангелов вы сможете спасти мир и побороть монстров. Игроков привлекают высокое качество графики и саундтреков, отличная боевая анимация и реалистичные спецэффекты. Прокачать своего героя, получить ценные призы и уникальное оружие можно с помощью секретных кодов на скидку. Это приложение изменит ваше мнение о мобильных играх. Дополнительные ресурсы и редкие предметы экипировки будут доступны после активации промокодов «Эра оф Целестиалс» за январь 2024 года в Беларуси. Все предложения имеют ограниченный срок действия и особые условия использования. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех новых акций.

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