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Промокоды Beauty Discount Center в Беларуси

Активные купоны и промокоды Beauty Discount Center январь 2024

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Отзывы покупателей

Всегда покупаю товары в Бьюти Дисконт Центре, с первой страницы – самые выгодные предложения. И кожа моя, и волосы благодарны – перемена продуктов ухода благотворно сказываются на красоте. Нравится, что можно товар рассмотреть, почитать отзывы, на некоторые, правда, их не так много, но пробовать новое приятно! Про всякие доставки-оплаты писать особо нечего, вся информация есть на сайте. У меня иногда получается бесплатная доставка, когда покупаю брендовую косметику и парфюм хай-класса. Магазином довольна.

  • Prinima
  • 25.04.2019

Я никогда не против новинок и скидок (но только честных!). Здесь же не обманывают, народ пишет, что бывают задержки и путаница, но с моими заказами этого не случилось, из чего я сделала вывод – качество обслуживания покупателей во многом зависит от менеджмента, а с этим в Бьюти Дисконт Центре все нормально, общалась неоднократно по телефону – помогают, выслушивают, работают точно. И так здорово быть красивой и ухоженной, класс, все благодаря им и отлично подобранной косметике. Спасибо большое.

  • Olga_PY
  • 19.03.2019

О своем опыте интернет-покупок не привыкла распространяться, но здесь просто не могу смолчать! Только положительные результаты, четко отработали заявку, доставка – как часы. Единственная трудность в выборе была, много новых марок для меня и мне пришлось погуглить. Ритмичность работы моего салона обеспечивается в том числе и регулярными поставками. С Бьюти дисконт центром мы нашли друг друга, и я искренне этому рада.

  • Рита
  • 18.02.2019
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