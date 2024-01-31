Промокоды Beauty Discount Center в Беларуси
Активные купоны и промокоды Beauty Discount Center январь 2024
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Отзывы покупателей
Всегда покупаю товары в Бьюти Дисконт Центре, с первой страницы – самые выгодные предложения. И кожа моя, и волосы благодарны – перемена продуктов ухода благотворно сказываются на красоте. Нравится, что можно товар рассмотреть, почитать отзывы, на некоторые, правда, их не так много, но пробовать новое приятно! Про всякие доставки-оплаты писать особо нечего, вся информация есть на сайте. У меня иногда получается бесплатная доставка, когда покупаю брендовую косметику и парфюм хай-класса. Магазином довольна.
- Prinima
- 25.04.2019
Я никогда не против новинок и скидок (но только честных!). Здесь же не обманывают, народ пишет, что бывают задержки и путаница, но с моими заказами этого не случилось, из чего я сделала вывод – качество обслуживания покупателей во многом зависит от менеджмента, а с этим в Бьюти Дисконт Центре все нормально, общалась неоднократно по телефону – помогают, выслушивают, работают точно. И так здорово быть красивой и ухоженной, класс, все благодаря им и отлично подобранной косметике. Спасибо большое.
- Olga_PY
- 19.03.2019
О своем опыте интернет-покупок не привыкла распространяться, но здесь просто не могу смолчать! Только положительные результаты, четко отработали заявку, доставка – как часы. Единственная трудность в выборе была, много новых марок для меня и мне пришлось погуглить. Ритмичность работы моего салона обеспечивается в том числе и регулярными поставками. С Бьюти дисконт центром мы нашли друг друга, и я искренне этому рада.
- Рита
- 18.02.2019