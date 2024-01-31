Neverwinter Online – это культовая MMORPG от создателей легендарной вселенной Dungeons and Dragons. Вам предстоит восстановить разрушенный город после магического катаклизма и побороть темные силы, которые сеют страх и ужас. Среди преимуществ игры – мастерская миссий, отлично проработанные одиночные и командные батальные сцены, широкий выбор профессий, возможности для создания оружия и экипировки, увлекательные головоломки и квесты. Ускорить развитие персонажей и получить особые привилегии можно, активировав один из специальных кодов (codes) в «Личном кабинете». Объединяйтесь в несокрушимые кланы и обращайте врагов в бегство. Промокоды «Невервинтер Онлайн» за январь 2024 года в Беларуси позволят сэкономить на платных внутриигровых опциях и добиться впечатляющих результатов. Больше свежих акций и актуальных купонов собрано на сайте сервиса «Промокодус.ком».

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