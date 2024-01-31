Ищете способ быстро и дешево добраться на работу, домой или в магазин? Обратите внимание на купоны «Убер» (Uber), опубликованные в нашем электронном каталоге! Скачивайте на ваш мобильный телефон специальное приложение сервиса, регистрируйтесь в системе и вызывайте такси в любую точку города! Вас приятно удивят демократичные цены, вежливость водителей и скорость обслуживания! Стоимость и маршрут поездки известны заранее. Вы сможете выбрать класс машины и отслеживать местонахождение транспортного средства с помощью онлайн-карты. Возможен наличный и безналичный расчет. Сотрудники службы поддержки оперативно отвечают на любые вопросы клиентов. Используйте коды и промокоды «Убер» (Uber) за январь 2024 года в Беларуси при заказе! Выгодные предложения помогут вам сэкономить значительную сумму при оплате. Выбирайте подходящую акцию и активируйте скидки и бонусы!

Подробнее Скрыть