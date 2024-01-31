Stepik – образовательные онлайн-программы по востребованным направлениям. Разработчики платформы помогают пользователям осваивать полезные навыки, а преподавателям – оформлять учебный материал в емкий курс. На сайте представлены разнообразные тематики, в том числе программирование, анализ данных, статистика и другие популярные дисциплины. На площадке проводятся олимпиады, конкурсы и другие масштабные мероприятия. Получать новые знания и проходить тестирование можно в приложении для смартфона. Компания предлагает различные тарифные планы для создателей интернет-курсов. С помощью сервиса можно организовать корпоративное повышение квалификации или обучать группы в открытом или закрытом формате. Коды (codes) и промокоды «Степик» (Stepik) за январь 2024 года в Беларуси помогут сэкономить при оплате услуги. Выгодные предложения обеспечат приятную скидку или бонус! Изучай список акций и выбирай оптимальный вариант!

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